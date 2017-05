Tvunget til å utsette bygging av studentboliger

Det vil koste for mye å bygge de planlagte 150 studentboligene ved Campus Røstad for Studentinord, også kjent som Nord studentsamskipnad. De har fått tildelt tilskudd i 2016 og 2017 for å bygge boligene på Røstad, samt 59 studentboliger i Mo i Rana. I forbindelse med tildeling av tilskudd i Statsbudsjettet for 2017, søkte Studentinord om en kostnadsgrense på kr. 800.000 for prosjektene i Mo i Rana og Levanger, men dette ble ikke innvilget.

- Studentinord har lagt ned et betydelig arbeid i prosjektering av studentboligene og det er innhentet tilbud fra flere entreprenører. Det viser seg nå at de totale byggekostnadene overstiger de kostnadsgrensene som Stortinget har fastsatt. Det er derfor sterkt beklagelig at vi nå må meddele at det ikke er mulig å bygge studentboliger i Mo i Rana og Levanger innenfor dagens regelverk, skriver administrerende direktør Bente Sofie Larsen i en pressemelding.

Minst ett år forsinket

Ifølge Studentinord-direktøren utsettes nå byggeplanene i Levanger med minimum ett år på grunn av at de starter lobbyvirksomhet for å endre regelverket, slik at de får økt tilskuddet. Inntil videre legges dermed studentboligene på is.

- Vi har fremdeles tro på at vi skal få dette til, men utsettelsen innebærer at prosjektene forsinkes med i hvert fall ett år, sier Larsen.

Ikke pressområde

Stortinget har fastsatt kostnadsgrenser og tilskuddssatser for bygging av studentboliger. I såkalte pressområder, definert som Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bodø, er kostnadsgrensen kr. 800.000 pr. hybel og det gis et tilskudd på kr. 300.000 pr. hybel. Andre steder i landet er kostnadsgrensen satt til kr. 700.000 med tilskudd på kr. 240.000.

- Dersom kostnadsgrensen overstiges gis det ikke tilskudd, og bygging uten tilskudd medfører at husleien blir for høy for studentene. Samskipnadsmøtet, hvor studentsamskipnadene blant annet gir felles uttalelser til Statsbudsjettet, har i 2015 og 2016 bedt om at det blir fastsatt lik kostnadsgrense i hele landet, sier Larsen.