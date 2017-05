Varsler togstopp og støy i juni

Arbeidet som Bane Nor skal igang med starter allerede 7. til 9. juni med forberedende arbeider til svillebytte. Det betyr blant annet fjerning av pukk på sidekantene og arbeid med grøftene langs sporet.

Ingen tog denne helgen

Så, 10. og 11. juni blir det bytte av betongsviller og pukk, samt sveising og justering av sporet.

– Dette utføres på ei helg hvor det ikke kjøres verken passasjer- eller godstog på strekningen Trondheim - Steinkjer, sier kommunikasjonssjef Dag Svinsås.

Arbeidet utføres med et spesielt sporombyggingstog som består av flere maskiner som kjøres etter hverandre. Det gjør at anleggstiden reduseres til et minimum, men arbeidet må likevel foregå både dag og natt denne helgen.

Det tyskbygde sporombyggingstoget kalles populært for Spot'en, og er en 500 meter lang innretning som plukker opp tilårskomne sviller og erstatter dem med nye betongsviller. Ballastpukken får seg også en omgang og skiftes.

Sliping på sensommeren

Arbeidet på jernbanen er ikke helt ferdig for sommeren med dette. Sent på kvelden den 17. august kommer et slipetog innover forbi Verdal. Arbeidet som starter ved 22.50-tiden vil pågå gjennom natta.

– Slipetoget går i åtte til tolv kilometer i timen, og på de mest utsatte stedene vil det passere fire til seks ganger. Toget bråker ikke så mye, men kan likevel virke støyende, sier Dag Svinsås.

Bane Nor vil i den anledning også fremheve at biler og andre ting ikke må stå nærmere enn fem til åtte meter fra sporet. Dette for å unngå sprut- og gnistskader. Bane Nor vil også ha med seg en egen brannvakt på turen.

Men først altså svillebytte helgen om to og en halv uke.