Avviste politiklage fra Verdal

I Trøndelag politidistrikt klaget 11 av 49 kommuner på Politidirektoratets beslutning om ny lokal organisering av politidistriktet i forbindelse med politireformen. Flere lokalpolitikere har kalt reformen en fjernreform, istedet for nærpolitireform, og mente at de ikke hadde blitt tatt med på råd. Nå er det imidlertid klart at ingen av klagene tas til følge. Blant klagerne var Verdal kommune.

72 klager

Politimesterens forslag fikk støtte i direktoratet og i departementet. Dermed får nye Trøndelag sju politistasjons- eller lensmannsdistrikter: Namdal, Fosen, Værnes, Trondheim, Gauldal, Orkdal og Innherred. Sistnevnte består av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal, Levanger og Verran. Tjenestesteder blir Steinkjer politistasjon og Levanger/Verdal lensmannskontor.

Totalt fikk direktoratet 72 klager. Bare én klage ble tatt til følge, fra Årdal kommune. 22 klager ble avvist på formelt grunnlag.

– Det er nærmeste patrulje som avgjør politiets responstid, og ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor. Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Fra 340 til 225

Nye Politi-Norge får totalt 225 tjenestesteder, mot dagens 340 lensmannskontorer og politistasjoner.

– Nå kan politidistriktene starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.