Rekordmange pass-søkere

Mai og juni er alltid høysesong for å få utstedt pass. Dersom passet er gått utgått, kan pågangen på lensmannskontoret i verste fall skape krøll for den forestående ferien.

Lensmann Anne B. Ulvin oppfordrer alle om å sjekke passene sine.

- Ikke vent til siste liten med å bestille pass hvis du vet at du skal ut å reise, sier Ulvin.

Langåpent

På grunn av stor pågang, har lensmannskontoret i Verdal åpnet for «drop inn» - altså at man bare kan møte opp. I tillegg er det langåpent på Steinkjer politistasjon mandager til klokka 18.00 og Verdal/Levanger på Verdal onsdager til samme tid.

Onsdag ble det da også satt ny rekord i antall pass-søkere, etter at det lokale politiet startet med langåpent på Verdal/Levanger. 130 fikk ordnet med søknader, og de tre siste timene, fra 15.00 til 18.00 var det 54 som søkte om pass. Disse møtte sitte en stund i kø før de fikk gjort ærendet sitt.

- Bestill time

Selv om det er mulig å stikke innom anbefaler Ulvin folk om å bestille time i god tid på politiet.no. De som har timebestilling får time til bestilt tid når de møter.

- Da slipper du å trekke kølapp og vente på tur. Sjekk hva du må ha med deg når du møter opp. Det står en huskeliste på politiet.no, informerer Ulvin.

Lensmannen ønsker at folk skal bli flinkere til å planlegge – hele året. Det betyr å bestille pass i god tid, og unngå at mai og juni blir høysesong på pass.

Nødpass

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. Det midlertidige passet koster det samme som et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise.

Nødpass er ikke gyldig i alle land. Du kan for eksempel ikke benytte nødpass ved innreise til USA og Dubai. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass, ifølge politi.no