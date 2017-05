Det går litt likar no

Når Verdal kommune mandag kveld summerer opp fjoråret økonomisk, så er tallene de beste på flere år.

Kommunestyret har mandag regnskap og årsberetning 2016 på sakslista. Saksbehandler Arnstein Kjeldsen hos rådmannens rapporterer om «sterke veksttall». Kommunens regnskap er gjort opp med et regnskapsmessig «mindreforbruk» på knappe 24 millioner kroner.

Økte skatteinntekter

Hvordan kunne dette skje?

Skatteveksten ble vesentlig større i kommunene enn forutsetningene i statsbudsjettet. Nasjonalt økte skatteinntektene med 9,8 % fra 2015, i Verdal ble økningen 8,2 %.

Selv med lavere vekst enn landet for øvrig gir dette Verdal kommune på om lag 13 millioner kroner i 2016. Omfordelingsmekanismene i inntektssystemet for kommuner gjør at slike tall ikke kan forventes framover.

- Kommunesektorens økonomiske forutsetninger for 2017 er korrigert for denne økte skatteinngangen, slik at fjorårets sterke veksttall er å regne som engangsinntekter, forklarer rådmannen. Samtidig påpekes det at Verdal fortsatt er en minsteinntektskommune, og må levere tjenester med 95-96 prosent av gjennomsnittlig inntektsgrunnlag for kommunene

Fra minus 8,9 millioner

Netto driftsresultat er et nøkkeltall som viser utvikling i kommunens drift. I 2014 var kommunen kraftig på minus, hele -8,9 millioner kroner. Året etter var driftsresultatet forbedret til 15,1 millioner kroner. I 2016 gjorde kommunen et ytterligere hopp på plussiden med et netto driftsresultat 25,8 millioner kroner.

Den generelle kommunaløkonomiske anbefalingen er at netto driftsresultat skal være 2 prosent av driftsinntektene. For Verdal sin del tilsier det cirka 22 millioner kroner.

- Verdal sitt netto driftsresultat i 2016 er for første gang på flere år akkurat i tråd med denne anbefalingen, oppsummerer rådmannen til kommunestyret.