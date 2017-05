- Det ble foretatt storopprydding på hele området i vår. Endel mennesker liker visst ikke det, for nå pyntes det igjen med plast, spritflasker, ølbokser og hundskittposer, sier Trygve Mokkelbost og viser til Staup og Arboretet, som er yndede friluftsområder og Levanger sentrums egen blomsterhage ved det tidligere skoleområdet med utsikt mot Eidsbotn og Moan.

Trygve Mokkelbost er en av beboerne i nabolaget, som støtt og stadig plukker søppel og legger ned frivillig innsats for å holde området rent og pent for alle som ferdes der. Men frustrasjonen over forsøpling kommer stadig tilbake.

- Det ble gjort en storopprydning der i vår, og vi la ned mye arbeid på Staup. Derfor blir flere irriterte når det dukker opp nytt søppel. Så dette blir min utblåsning: Rydd opp etter dere! sier han til Innherred med klar adresse til de som kaster fra seg søppel.

- Det ligger stadig igjen både ølbokser, plast og ikke minst fersk hundeskitt i poser. Til tider ser det ikke ut, men vi plukker litt etter litt, noe vi også gjør ved Sundet, sier han.

Han har også hatt med seg folk fra Frivilligsentralen på slike rydderunder, og fjernet mye søppel rundt påske. Han håper nå på bot og bedring, slik at friområdene forblir rene og pene i sommer.