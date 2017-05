Tror idrettslagene vil bestå

Administrasjonen som har arbeidet med saksutredningen om framtidig skolestruktur i Verdal har fått med seg at ulike idrettslag er bekymret.

- Det er en generell redsel for en nedgang i medlemmer og aktivitet. Men trenger idrettslagene å forsvinne? spør rådmannen i saksutredningen og gir følgende svar: "Idrettslagene består og driftes i stor grad av foreldre og besteforeldre til barna, og her er det også mulig å se for seg at det kan skapes samarbeidskonstellasjoner uavhengig av skoler. I dag foregår det allerede en del kjøring av barn til ulike aktiviteter, for det er ikke alle idrettslag som har nok medlemmer til å tilby alle aktiviteter. Og det eksisterer også i dag idrettslag basert på en geografisk beliggenhet uavhengig av en skoles navn – eks. Helgådal IL.

Dersom idrettslag i framtiden sikres nødvendige lokaler og lokaliteter til sine aktiviteter er det mulig for dem å fortsette sin gode jobb. Naturen vil fortsatt tiltrekke seg folk, uavhengig av skolestruktur, og det vil fortsatt være behov for lysløyper som holder folk aktive."