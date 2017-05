Men han flytta læll

– Jeg tenkte først at jeg gidder ikke å dra til et sted som jeg ikke vet hvor er.

Han måtte lete seg fram på kartet for å finne ut hvor Levanger ligger. Det var i 2006.

Han bor her fremdeles, og nå har Truls Valland Roaas (34) ingen som helst planer om å flytte på seg. Og ikke bare det: Han fullroser stedet han ikke visste noe som helst om før han selv tok med seg skreppsekken.

Den utadvendte universitetslektoren og håndballprofilen, for mange her på Innherred kjent som en stødig assistenttrener i Levanger håndballklubb gjennom mange sesonger, er inne i sitt ellevte år som levangsbygg. At han vendte nesa nordover - riktignok først etter å ha studert kartboka - kan han først og fremst takke et ultimatum fra sin bedre halvdel for. Og god selger i Ole Jørstad. Samt en filletante som snakket varmt for stedet. Hadde det ikke vært for disse tre faktorene, ville han neppe visst mer om Levanger i dag enn han gjorde for elleve år siden.

Fra Langesund

Truls Valland Roaas har sin geografiske bakgrunn fra Norges solkyst, nærmere bestemt Langesund, med Porsgrunn og Skien som de to større byen i nærheten. Oppvokst som den midterste i en søskenflokk på tre, og i en familie som i alle år har vist et høyt aktivitetsnivå på mange fronter, og ekstra mye innen ballidrettene hvor 34-åringen også har sin absolutte hovedinteresse hva idrett angår. En interesse som banet vei for en god smak av toppidretten, etter hvert førstedivisjonsspill for Uredd i Porsgrunn og senere eliteseriespill for Kragerø. Håndballmiljøet i Grenland-området ville det samtidig slik at han møtte harstadværingen Silje Mari Berget som den gang spilte for Skien-laget Gjerpen. Søt musikk, og resten er historie, som vi gjerne sier. Vi skriver nå omtrent midten av 2000-tallet.

Så kom Bergets kontraktstilbud med Levanger håndballklubb, og følgelig en ivrig daværende styreleder som brukte alle de argumenter han hadde for hånden for å lokke de to håndballkapasiteten til nordligere breddegrader. Truls Roaas hadde da studieplass på idrettshøgskolen i Oslo, og var på mange måter også ferdig med topphåndballen, mye på grunn av en uheldige skadeavbrekk.

Ultimatum fra kjæresten

– Silje Mari stilt et ultimatum. Enten ble jeg med henne, eller så var det slutt, forteller 34-åringen når han med muntre beskrivelser minnes beslutningen om å gi opp både solkyst, storbyer og hjemkommune da kjæresten ville til Levanger.

– Jeg var strengt tatt fed up av håndballen, og tenkte at jeg kunne bli med på lasset. Så kunne jeg gjøre andre idretter. Samtidig hørte jeg jo mye bra om idrettslinja på HiNT, forklarer Truls Roaas. Og fortsetter oppsummeringen både muntlig og effektivt:

– Så kom jeg også inn i LHK fra 2007, og da gikk det raskt. Derfra og smack, så har det gått 11 år. Jeg føler jo at jeg enda er en ungfole.

Truls Valland Roaas jobber i dag som universitetslektor på Nord Universitet, med idrettsvitenskap som område, og har følgelig gjort studier av prestasjonsutvikling til levebrød. Noe som absolutt skulle passe ham bra.

Langt bedre enn fryktet

– Jeg var fast bestemt på at jeg skulle være i Levanger bare et år. Men så var det kjempebra.

Truls Roaas berømmer både folk og omgivelser. Omgivelsene på grunn av nærheten til fjord, fjell og flyplass, og ikke minst også på grunn av at det er trygt og godt, noe han har blitt ekstra opptatt av som relativt nybakt tobarnsfar. Folket fordi trønderne synes å ha et lag til, utenfor sitt ytre. Nøkkelen ligger bare i å komme innenfor, og et er kanskje heller ikke så vanskelig for en relativt snakkesalig person som Truls Roaas. Han liker ikke verken å stigmatisere eller sett folk i bås, men likevel, det er noen trøndertrekk som fascinerer ham.

– Når du kommer i prat med dem, så har de mye å fare med. Så er de nødvendigvis heller ikke ute etter å framheve seg selv. Levangsbygg og trøndere generelt er ikke så selvhøytidelige som man kanskje kan oppleve i andre byer eller miljøer hvor folk ofte er opptatte av posisjonen sin. Her er det mer fri flyt. Beina-på-jorda-varianten. Det synes jeg er fint.

Men læll

Roaas mener den trønderske beskjedenheten ofte kan være grunnløs, i alle fall dersom man legger egenskaper og prestasjoner til grunn. Dessuten er det flere momenter i det avmålte trønderlynnet som lett får fram smilet hos østlendingen.

– Men læææll. Det må jo være tidenes diskusjonsdreper, ler han. Og trekker videre fram trøndernes noe grå bruk av superlativer.

– Trønderne har en tredelt skala. Greit, ikke så greit og veldig greit.

Selv hadde han nok gjerne benyttet seg av en mer fargerik formidling av prestasjoner og hendelser, men har nå altså blitt vant til den mer dempede varianten.

– Jeg tror mange kommer hit og tenker at det er kjedelig fordi det er ganske rolig. At det mangler ditt og mangler datt. Men det er mye hva du gjør det til selv. Her har man de tingene man trenger, og hvis du ikke finner det her, så dra en liten tur til Trondheim eller ta en storbyferie til København eller hvor som helst, og kom så tilbake til trygge og rolige omgivelser.

Hvis jeg skulle peke på ting som mangler, da kunne jeg bodd et annet sted. Hadde jeg traktet etter en storby så ville jeg bodd i en storby.