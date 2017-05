Anmeldt for besittelse av elektrosjokkvåpen

En mann i 20-åra ble sent lørdag kveld brakt i arresten som følge av at han var overstadig beruset. I tillegg blir han anmeldt for ha vært i besittelse av elektrosjokkvåpen.

- Han blir avhørt, og trolig løslatt i dag, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes hos politiet i Nord-Trøndelag til Innherred søndag morgen.

Politiet ble først oppmerksom på hendelsen i Verdal etter henvendelse fra AMK i halv elleve-tida på kvelden lørdag. Meldingen inkluderte da beskrivelse av en kar som blødde fra en finger, men at det var mye folk og styr og en viss usikkerhet rundt hva det hele innebar.

- Situasjonen var uoversiktlig, og ambulansen ønsket oss til stedet, opplyser Tiltnes.

Etter hvert fikk politiet også informasjon om en person som skal ha vært i området med et elektrosjokkvåpen. Ifølge operasjonslederen kom politiet umiddelbart etterpå i kontakt med vedkommende. Han hadde ingen våpen på seg i det øyeblikket, men dette ble senere funnet i leiligheten. Han ble så pågrepet på udramatisk vis, og kan videre vente seg en anmeldelse for besittelse av dette våpenet.

Før det bar til arresten, ble det også en tur innom legevakt som følge av såret han hadde på fingeren.

- Personenble vurdert til ikke å være i stand til å ta vare på seg selv, og ble satt i drukkenskapsarresten, forteller Jan Tore Tiltnes. Han beskrives som overstadig beruset.

Avhørene vil trolig avdekke hvor og hvordan mannen hadde fått tak i elektrosjokkvåpenet.

Foruten egne bestemmelser om våpen som tilhører politi eller Forsvaret, er det ifølge våpenforskriiften ikke tillatt å eie, erverve eller selge elektrosjokkvåpen i Norge.

I våre to kommuner bar natta for øvrig preg av en del henvendelser til politiet fra publikum som klaget på feststøy og lignende. Politipatruljen var følgelig på farten, men uten at det var snakk om alvorlige hendelser.