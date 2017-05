Verre å bli lurt enn ikke å bli hørt

Hele 49 ulike grupperinger og enkeltpersoner har sendt inn høringssvar. Rådmannen har nå konkludert. De fire minste skolene foreslås lagt ned i løpet av de neste fire årene. Ved de gjenværende skolene ligger det også forslag om investeringer på til sammen 465 millioner kroner for å få opp standarden på bygningsmasse og fasiliteter.

Føler seg lurt. Det kalles en høringsrunde. Men, det er opplagt mange som har uttalt seg som ikke føler at de er blitt hørt. Det er i seg selv ikke overraskende i slike prosesser. I Verdal er det også mange som føler at de er blitt lurt i denne saken. Den følelsen er adskillig verre, og er nok trolig det som bidrar aller mest til den ekstra høye temperaturen i ordskiftet. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i Verdal gikk på et tidspunkt uforbeholdent ut og fredet dagens skolestruktur i inneværende valgperiode. Det er gjort mange forsøk på å komme seg unna disse løftene, men det er en kjensgjerning at store avisoppslag om denne fredningen ikke ble imotsagt og dementert da de sto på trykk i februar 2015. De ble tvert imot heiet fram av dem som nå forsøker å påstå noe annet. Også ting som ble sagt i kommunesammenslåingsdebatten i fjor vår og sommer bidrar til å holde liv i bålet som nå brenner.

Økonomi avgjør. I sum skaper dette inntrykket av at det først og fremst er økonomiske grunner som gjør det tvingende nødvendig å sanere dagens skolestruktur. Det gis inntrykk av at alt annet enn å gjøre disse endringene nå er uansvarlig. Noen av de samme argumentene benyttes også i den andre store debatten i bygda akkurat nå, den som handler om helse og omsorg. Det er bare en side som har svaret. Verdal vil miste styring over egne budsjetter og blir underlagt fylkesmannens kontroll hvis de andre ikke gjør som «vi sier». Det er en form for kommunikasjon med egne innbyggere og andre folkevalgte som åpenbart kunne vært mye bedre.

Hvis en leser rådmannens saksframlegg står det mye som synliggjør andre argumenter for å bygge en mer robust skolestruktur i Verdal. Slik saken nå er håndtert, vil ikke debatten handle om det. Ingen vil bli vinnere. Alle vil tape. Da er det også en fare for at resultatet blir deretter.

(Lederkommentar i Innherred 27. mai 2017)