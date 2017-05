Melding om brann på Ytterøy

Det er politiet som varsler om dette på Twitter. Meldingen ble publisert klokka 08.33 mandag morgen.

Klokka 08.45 tilføyer politiet at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er behov for flere ressurser enn de som allerede er på stedet. Det dreier seg om en brann i en vegg i andre etasje. Det er ingen personskader, men en person behandles likevel med oksygen etter å ha pustet inn litt røyk. Helsepersonell er på stedet.