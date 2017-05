Sloss forgjeves for matjorda

Det ble en lang og til dels opphetet debatt i kommunestyret i Verdal mandag kveld.

Temaet var Kommunedelplan Verdal by 2017-2030, også kjent som «Sentrumsplanen».

Mindretallet, som besto av Sp, FrP, SV, MDG og Venstre, ønsket å redusere antallet boeenheter med drøye 400 i og i nærheten av Verdal sentrum. Dette ville «spare» cirka 100 dekar - av noe av landet beste matjord - som det ble nevnt i fra talerstolen fra opposisjonens representanter.

Det ble argumentert for at all ny boligbygging ikke trenger å komme på Øra, fordi det også finnes attraktive boligområder andre steder i kommunen.

- Alle må ikke bo i sentrum, slik Pål Sverre Fikse i Sp sa det til Innherred i en pause i debatten.

Dette ble nærmest karakterisert som bakstreversk av Ap sin gruppeleder Arild K. Pedersen.

Manglende ambisjoner

Verdal må konkurrere med sine naboer om å gjøre seg attraktiv. Noe av det første unge mennesker ser etter i dag så er det arbeid og bosted, som faller dem i smak, mente Pedersen, før han fortsatte:

- Verden blir mer og mer urban, så også i Verdal selv om vi ikke er verdens navle. Hvis vi ikke henger med våre naboer, så kan dette etter hvert også gå utover utviklingen av næringsparken som vi har på Ørin, mente gruppelederen til Ap.

Da Innherred forlot møtet, så hadde Sp bedt om time-out i form av gruppemøte i forkant av avstemmingen, men Pål Sverre Fikse var på forhånd klar over at løpet var kjørt før kommunestyretmøte.

Både Høyre og KrF støtter kommunedelplanen, og vil dermed sammen med Ap stemme slik at den blir vedtatt.