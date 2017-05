Varsler litt støy

NorFraKalk opplyser at arbeidet med å skifte ut murverket inne i ovnen på anlegget på industriområdet i Verdal går som planlagt.

– Rivingen av det gamle murverket er godt i gang, og arbeidet går nå over i en ny fase der gammelt murverk skal ut av ovnen. Det vil i en liten periode føre til noe støy fra oss, sier driftsleder Leif-Inge Stenseth.

Han kan videre fortelle at det meste av materialet for vedlikeholdsjobbene nå er på plass, men at det fortsatt ventes mye folk.

– Rivingen av murverket vil nok pågå hele denne uka, og driftsstansen på anlegget vil vare ut juni måned, sier Stenseth.