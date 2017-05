Cirkus Arnardo rigger seg til på Nossum

Tirsdag kveld braker det løs med halsbrekkende øvelser, klossete klovner, fart og luftig moro i teltet til Cirkus Arnardo.

I sin sesong nummer 69 i rekken, kan landets eldste og største sirkus ønske sitt publikum velkommen til en egen verden av glede, mystikk og magi.

– Vi ser det jo hver dag. Små og store som kommer gjennom vårt inngangsparti med det helt spesielle blikket. Et blikk av spenning og forventning. Et blikk som i all tydelighet forteller at en har lagt noe igjen utenfor. Hverdagen, sier sirkusdirektør Arild Arnardo.

Han ser det også på sitt publikum etter et par timer når alle skal hjem til sitt.

– Vi ser at blikkene forteller at de er fornøyd. De forteller ivrig til vennene sine om det de har sett, selv om vennene så akkurat det samme. For cirkus er noe en deler med andre. Ikke bare med venner en kom sammen med, men også med alle de andre som sitter i teltet. Ja, også med artistene.

Og når vi ser dette på publikum, og vet at de ivrer etter å dele opplevelsen med de utenfor, ja da har vi lykkes som humørspredere, sier han. Arnardo beskriver selv årets forestilling som både nyskapende og klassisk.