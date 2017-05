I dag fyller lokalavisa di to år

Lørdag den 30. mai 2015 var endelig første utgave av Innherred ute, uten opphold etter at de siste utgavene av Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen kom som vanlig torsdagen i forveien.

Faktisk var det en aldri så liten tjuvstart med åpning av nettstedet Innherred.no fredag ettermiddag - hvor vømmølbingoen var det første som ble dekket i lokalavisas nye drakt.

Fullsatt på vømmølbingo Vømmølbingoen fenger bare mer og mer. I år var det rett og slett ikke plass til alle som ville inn.

Fin utvikling siste år

Lørdag var det imidlertid storslagen lansering av nyavisa. 68 siders avis og deltakelse i vømmøltoget. Også ved ettårsjubileet i fjor var avisa representert med innslag i toget, da med en helt ny sang som du kan høre ovenfor.

To år etter lanseringen av Innherred begynner det å føles som om at Innherred har holdt på i hundre år, vi som jobber der tenker ikke lenger over at det var to litt ulike aviser før sammensmeltingen. Selvsagt gjorde nysgjerrigheten sitt til at avisa hadde flere lesere helt i starten enn ett år senere. Men etter lanseringen av Pluss for et halvt år siden har nå tallet for «utsendt abonnement» gått forbi tilsvarende tall på samme tid i fjor, og var på 6.377 sist uke.

«Mobil-avisa»

Tallet på unike brukere på nett har vi også klart å holde oppe. Innherred skiller seg markant ut fra sine brødre og søstre i Adressa-gruppen med en ekstrem overvekt av mobilbrukere kontra de som leser nettavisa vår på mer stasjonære enheter som PC og brett.

Smarttelefoner kommer vel antakelig bare til å ta enda større deler av nettbruken hos folk på bekostning av datamaskiner, så vi ser positivt på det. De siste ukene har antall unike brukere på mobil ligget på rundt 8.000 i snitt per dag, mens unike brukere på nett og brett har stabilisert seg i overkant av 5.000 per dag.

Den våte drømmen er naturligvis å bli Nord-Trøndelags største nyhetsnettsted på mobil.