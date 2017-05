Ny Stekksta-skole i løpet av få år

En full nedleggelse av Stiklestad skole har vært et av scenariene i en framtidig skolestruktur. Nå er det mye som taler for at det isteden blir bygd en helt ny skole på det historiske stedet. I rådmannens innstilling om å legge ned fire grendeskoler, åpnes det opp for denne løsningen.

Leksdalselever

I innstillingen som det skal stemmes over i formannskapet 1. juni, legges det opp til at elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1. august 2022. Om de da skal flytte inn i nye skolelokaler må ting skje i rask rekkefølge.

Ifølge saksutredningen om skolestrukturen anslås det at planlegging og byggetid av ny skole på Stiklestad er 4 – 6 år. Dersom planleggingen kommer i gang allerede i høst, vil kommunen nå målet om å flytte leksdalselevene fra skoleåret 2022.

Privatskole

Som Innherred meldte onsdag har imidlertid leksdalingene en annen plan på gang. Der arbeides det nå med etablering av en privatskole , etter modell fra Neverdal EnSpire i Meløy kommune.