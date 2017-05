Roser Grande for samfunnsinnsatsen

Med sine cirka 200 ansatte og vel 550 millioner kroner i omsetning, er Grande Entreprenør en av regionens aller største bedrifter og byggherrer. Samtidig er verdalsbedriften en av de største lærlingebedriftene, og satser aktivt på rekruttering via både arbeidspraksis, lærlingeplasser og andre rekrutteringsmetoder.

- Vi har per i dag 14 prosent lærlinger i staben vår, sier driftsleder Jan Tore Grande til representantene fra Fides og NHO, som deltok på en diplomoverrekkelse fra NHO Trøndelag til Grande Entreprenør tirsdag.

Trenger flere slike

Tord Lien gjennomførte da en lokal turné i blant annet Verdal for å bli kjent med sitt nedslagsfelt som regiondirektør i NHO. På menyen sto blant annet lunsjmøte med 45 næringslivsaktører fra Verdal på VIP-senteret og overrekkelse av diplom til Grande Entreprenør for ansettelse av sin første ansatt via Ringer i Vannet-prosjektet.

- Vi trenger flere bedrifter som tar samme samfunnsansvar som dere, konkluderte Lien i møtet og sørget for å rose Grande for deres aktive rolle i prosjektet.

Ringer i Vannet er en ordning der NHO’s medlemsbedrifter får hjelp til å rekruttere arbeidskraft blant arbeidssøkere som ellers har falt utenfor arbeidslivet. Kandidaten selv var på jobb på Stjørdal tirsdag, og kunne derfor ikke være med når hans arbeidsgiver fikk overrakt et diplom for sin innsats i ordningen.

Den aktuelle praksiskandidaten var selv for opptatt med nettopp jobb på et prosjekt i Stjørdal til å rekke bløtkake og møte med NHO-direktøren. Den vurderingen likte Lien spesielt godt.

- Det viser en riktig god arbeidsholdning, sa Lien og lo.

Ekstra trygghet

Ordningen gir arbeidsgiverne muligheten for en kort, kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar, samt tett oppfølging av både arbeidsgiver og kandidaten gjennom hele prosessen. Ordningen tar også utgangspunkt i arbeidsgivernes eget behov for arbeidskraft, noe som gir de konkrete kandidater for sin arbeidshverdag. For driftsleder Jan Tore Grande i Grande Entreprenør er det avgjørende å få sett sine potensielle arbeidstakere i aksjon. Spesielt når det er mangel på fagfolk i flere deler av bransjen i regionen.

- For oss er det en trygghet i å få bli bedre kjent med kandidatene før vi ansetter dem, sier han.

Lien understrekte i møtet også at Ringer i Vannet og økt rekruttering av personer utenfor det ordinære arbeidslivet må bli en valgkampsak til høsten.

- Vi har plass til flere i Ringer i Vannet, og vi håper at dette blir en sak blant politikerne i valgkampen, for å styrke kunnskapen rundt det, sier Lien, som selv var olje- og energiminister i Solberg-regjeringen.