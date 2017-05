Det trenger ikke være sunt å være bonde

Å vokse opp på gård gir god helse, men å være bonde trenger ikke å være sunt. Dette er noe Kristian Hveem vil forske mer på i HUNT4.

–Etter et initiativ fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen, Landbruksdirektøren, Mattilsynet og forskere ved HUNT vil vi invitere til en helt ny og på mange områder banebrytende forskningsdugnad for å studere biologisk mangfold i Nord-Trøndelag, sier Kristian Hveem, daglig leder for HUNT biobank og prosjektleder for «One health», i en pressemelding fra HUNT4.

Fredag er han en av foredragsholderne når HUNT4, Innherred samkommune og Landbruksforumet i Levanger og Verdal inviterer til temamøte på HUNT forskningssenter med bønders fysiske og mentale helse er på dagsorden.

Forskning på biologisk mangfold er en delstudie i den fjerde utgaven av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som starter i september. Biologiske prøver fra både mennesker og dyr i hele fylket skal samles inn i løpet av 18 måneder og gi svar på følgende: Sammenhengen mellom biologisk mangfold og helse hos bønder og folk i mer urbane, tettbygde strøk i Nord-Trøndelag.

Veterinær og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin I NTNU, Magnhild Oust Torske, vil også orientere om sin forskning på endringer i psykisk helse og psykososialt arbeidsmiljø hos bønder.

–Vi håper så mange bønder som mulig kommer på temamøtet. Fysisk og psykisk helse blant bønder er et høyaktuelt tema og mange har ikke så mange å prate med om dette. Det kan være nyttig å få innspill og tips til hvordan man skal ta vare på helsa si som bonde, sier Håvard Jermstad, leder i Levanger og Verdal landbruksforum, ifølge pressemeldingen.