Opphever kommunalt vedtak

Fylkesmannen mener Innherred samkommune fattet vedtak om tvangsmulkt på feil grunnlag i en byggesak i Åsenfjord.

Byggesaken har vært til klagebehandling, og nå har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag besluttet å oppheve det kommunale vedtaket.

Saken handler altså om en eiendom i Åsenfjord. I en kontroll, kom Innherred samkommune over forhold den mente var ulovlige byggetiltak, og fattet følgelig vedtak med pålegg om retting og varslet samtidig om tvangsmulkt. Bakgrunnen var at kommunen mente uthuset på tomten var i strid med reguleringsplanen for området. Dette var hytteeierne uenig i, og de klagde derfor på vedtaket.

– Etter å ha vurdert saken har Fylkesmannen kommet til at kommunen har lagt feil forståelse av reguleringsplanen til grunn når de har vurdert og behandlet saken. Fylkesmannen mener dette har ført til at kommunens vedtak derfor er fattet på feil grunnlag. Av den grunn opphever Fylkesmannen Innherred samkommune sitt vedtak om retting og tvangsmulkt. Vedtaket er endelig.

