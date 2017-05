Plantehelse og potetål på dagsordenen

Gjennom prosjektet «Sammen i kriser - mest klok, lite skadet» inviterer Levanger og Verdal landbruksforum (LVL) til et temamøte hvor oppmerksomheten rettes mot plantehelse, og PCN (potetål)

Møtet finner på HUNT forskningssenter i Levanger torsdag kveld, 1. juni. Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgivning og landbruksavdelinga i Innherred samkommune vil være representert.

–Fokuset på PCN har generelt vært lite de siste årene. Levanger og Verdal landbruksforum ønsker derfor å bidra til økt kunnskap og beredskap knyttet til PCN og smitteforebyggende tiltak. Med økt forekomst av jordleie, og spesielt stort behov for vekstskifte på potet og grønnsaker er det fremdeles viktig å ha fokus på potetålen. Potetålen kan gi store skader på potetavlingene, og ødelegge et område for lang framtid i potetproduksjon dersom den blir introdusert i et område, skriver arrangørene av temamøtet i invitasjonen.