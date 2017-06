Brudd på hovedvannledning

Ledningsnettet som forsyner store deler av Levanger med vann, sprang lekk i løpet av natten. Kommunens tekniske vakt rykket ut ved ettiden natt til torsdag etter å ha fått melding om at det fosset vann inn på veien ved Magneten.

Senere er det også konstatert brudd i ledningsnettet nærmere Skogn, men denne var ved halv ni-tiden torsdag ikke nøyaktig lokalisert ennå.

Også Sykehuset Levanger var i en periode uten vann. Sykehuset, samt de øvrige husa i Levanger sentrum har imidlertid fått vannet tilbake etter at reserveforsyning fra Høgberget er opprettet.

- Vi holder nå på ved Magneten, og regner med at dette bruddet bøtes relativt fort. Så har vi i tillegg lokalisert et brudd nærmere Skogn, men har foreløpig ikke avklart nøyaktig hvor dette har skjedd, forteller enhetsleder for drift og anlegg i Levanger kommune, Helge Nyberg.

600 liter i sekundet

- Foreløpig forsøker vi å lappe bruddet ved Magneten. Vi vet ennå ikke om vi er nødt til å sette inn et nytt rør, tilføyer han.

Det går 600 liter vann i sekundet gjennom hovedvannsledningen. Når det først ble brudd på et sted, kan trykkforandringer føre til at det oppstår lekkasje også et annet sted. Ved Magneten er det en muffe som har røket.

Kommunen fikk først melding fra politi og fra veitrafikksentralen etter at det hadde sprutet vann inn på E6. For kommunens tekniske vakt, som først rykket ut, handlet jobben først om å stenge ut hovedledningen ved Nossumhyllan, og dernest åpne for reserveforsyningene.

Levanger sentrum får nå vann fra bassenget i Høgberget. Dette inneholder 5000 kubikkmeter, og skal holde et døgn. Mange av beboerne i Skogn får på sin side vann fra anlegget i Lello.

- Vi har også gjort klar nødvannsforsyning fra Verdal, dersom utbedringsarbeidet viser seg å ta lang tid, informerer Nyberg.

Mens både Skogn og Levanger har vann, er det altså i aksen mellom hvor det inntil videre er «tørke», deriblant industriområdet på Gråmyra og flere gårdsbruk.

- For gårdsdrift med fjøs, og da spesielt kyllling, kan det bli prekært. Vi har følgelig også noen tanker med vann som vi kjører ut dit det er behov, opplyser Helge Nyberg.

Magneten og Nossum

Like før klokka 09 får vi opplyst at det andre bruddet skal være lokalisert ved Sjømarkvegen like ved Eidsbotn på Nossum.

Levanger kommune oppforder innbyggere i Levanger sentrum til å spare på vannet.

– Abonnenter som får farget vann i sin forsyning anbefales å koke vann som som skal drikkes, opplyses det på kommunens nettside.

Vannforsyning til Skogn og Nesset er ok, mens det altså foregår videre utbedringer for Levanger som følge av lekkasjene ved Magneten og Nossum.