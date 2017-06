Det er ingen som egentlig vil endre skolestrukturen i Verdal. Når vi i Høyre har vært tydelig på at skolestrukturendringer er nødvendig over flere år, er det ikke fordi vi absolutt har så lyst, men fordi vi ser at elevgrunnlaget og dermed ressursene ikke strekker til. Høyre setter kunnskap i skolen først og derfor vil vi endre skolestrukturen fremfor at det kuttes enda mer i innholdet i skolen.

Det er noen som har tatt konsekvensene av kommunestyrets beslutningsvegring i 2015, da flertallet gikk inn for å frede strukturen mot Høyres og FrPs stemmer. Det er elevene.

Når inntektene til skolen faller på grunn av synkende elevtall, og utgiftssiden holder seg stabil eller øker på grunn av like mange eller flere klasser, oppstår det et gap som må fylles. Dette gapet blir bare større og større med tiden, og så langt er det fylt med kutt i innholdet i skolen. Nå er det ikke mer å kutte i.

De siste 10 årene har elevtallene falt med 170 elever, tilsvarende et helt årskull, noe som har gitt et inntektstap på 19 millioner kroner. 10 år med bruk av «ostehøvelen» har gjort at verdalsskolen drives med det minste av bemanning i dag.

Siden Staten stiller krav til hvor mange lærere hver skole og hvert årskull skal ha som minimum, er lærertettheten redusert på de største skolene, mens lærertettheten på småskolene holder seg på et nivå som storskolene bare kan drømme om.

Når vi vet at 94% av skolens budsjetter går til lønn av ansatte, og at verken er forsvarlig eller mulig å redusere mer på bemanning, er strikken strekt så langt, at det er grunn til å være bekymret over elevenes læring og muligheter i fremtiden. Denne bekymringen forsterkes når anslagene viser at elevtallene fortsetter å synke med ytterligere 152 elever mot 2021, noe som tilsier et inntektstap på 16,7 millioner kroner hvert år.

Mange tror at dette spørsmålet kun handler om økonomi alene. De tar feil. Det handler først og fremst om hvordan barna våre har det – og skal ha det – i skolen i dag og i fremtiden. Vi folkevalgte må som skoleeiere se verdalsskolen under ett, og har ansvar for at alle elevene skal ha en god skolehverdag.

En god skole skal gi muligheter for alle, utjevne sosiale forskjeller, og sørge for at alle barn og unge blir morgendagens helter på arbeidsmarkedet. Det gjøres veldig mye bra i skolen av den enkelte ansatte for å få til dette. Men når vi vet at 1 av 5 går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive, og 1 av 3 ikke fullfører videregående skole på normert tid, må skolen bedres.

Læreren er den viktigste for elevenes læring. Vi har heldigvis mange gode lærere i Verdal. Utfordringen er bare at noen elever har altfor få. På de største skolene er det utfordringer med å få bemanningen til å gå opp. Noen ganger må man ty til vikarstopp. Dersom en lærer blir syk, er ikke elevene garantert å få en lærer som stedfortreder i alle skoletimene. Delingstimer, hvor klassen deles i to mindre grupper som har undervisning i et fag hver, blir ikke alltid gjennomført.

Til høsten er det varslet nok et krampetak på de største skolene, med stopp på delingstimer i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Det vil gå utover de som trenger ekstra oppfølging aller mest. I dag brukes delingstimer som en del av, eller som alternativ til, spesialundervisning. Delingstimer er viktig for alle elever i store klasser, men spesielt viktig for noen. Det er bekymringsfullt at elevene mister dette tilbudet.

Verdal kommune bruker mer ressurser på skole enn sammenlignbare kommuner, uten at dette altså gir en bedre skole til elevene. Kommunesektorens Sentralforbund (KS) peker på at det er tre hovedårsaker til at noen kommuner har høyere ressursbruk til skole enn andre: Skolestruktur, lønnsnivå og ressursbruk til spesialundervisning.

Verdal kommune har ikke høyere lærerlønninger enn andre kommuner, men vi har en skolestruktur som er dimensjonert for et langt høyere elevtall enn hva vi har i dag, og vi har et høyere ressursbruk til spesialundervisning sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Over hele landet er det jobbet med å vri ressursbruken fra spesialundervisning til ordinær undervisning, fordi forskning viser at en del av elevene har større utbytte av god tilpasset undervisning. Verdal kommune har også redusert bruken av spesialundervisning noe, men har ikke lyktes med å styrke den ordinære undervisningen samtidig. Det er helt umulig å få til når skolestrukturen binder opp alle grunnressursene.

Dermed har dette blitt en ond sirkel, hvor skolestruktur stopper en vridning fra spesialundervisning til ordinær undervisning, og ressursbruket holdes på fortsatt på et høyt nivå. En ond sirkel som kun fører til at elevene med størst behov ikke får det optimale tilbudet, og blir sittende igjen som taperne.

Derfor må vi endre skolestrukturen for å fordele de ressursene vi har på en bedre måte, slik at det kommer alle elevene til gode. Det er kun på den måten at verdalsskolen kan bli en skole som gir muligheter for alle.

Silje Heggdal Sjøvold

Varaordfører (H)

Verdal kommune