Nyrydda strand innvies med pølser og is

Badestranda er rydda, det er laget større parkering samt sanitærbygg, og fellesområdet er både blitt større og bedre tilrettelagt, opplyser leder for Ekne småbåtforening, Pål Austeen.

Skryt til kommunen

Han forteller videre at dette har vært mulig takket være midler fra fylkeskommunen, en real dose dugnadsinnsats og ikke minst et veldig godt samarbeid med kommunen.

–Kommunen fortjener virkelig skryt. De har vært veldig behjelpelig og positiv, og vi er veldig takknemlig for dette samarbeidet. Og så sponser de både is, brus og pølser når vi har åpen dag på lørdag, akkurat slik de gjorde da Røstadstranda åpnet. Det er flott og se at det ikke gjøres noe forskjell på by og land, sier Austeen.

Han håper mange vil benytte området fremover, og ønsker spesielt velkommen førstkommende lørdag. Maritim dag har de arrangert omtrent annethvert år tidligere, men i år blir det ekstra spesielt, i og med at det er så mye nytt å vise frem.

Åpent for alle

–Foreløpig lover det godvær også, sier Austeen, og lokker blant annet med fiskekonkurranse både fra både og land, og med fine premier.

–I utgangspunktet er det premie til alle som deltar også, men kommer folk i hostell er det med et lite forbehold der, smiler lederen for småbåtforeningen