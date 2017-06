Veteranan inntok Våttåberget

Onsdag 24. mai var 25 deltagere fra Innherred Turlag Veteranan på tur til Våttåberget på Ekne.

Våttåberget var i sin tid vardested for varsling av farer som truet befolkningen i området, som så mange andre «Våttåberget» rundt omkring.

Kjentmann Alf Dagfinn Ringstad kunne på veien opp vise oss området, der det for over 50 år siden var hoppbakke.

En av turdeltagerne, Kåre Daling, kunne fortelle at han hadde hoppet i bakken for cirka 60 år siden, og at bakken var god for hopp i området 40-50 meter. Rart å tenke på dette nå, når området er tilvokst med hogstmoden skog!

På tur opp la kjentmann Ringstad turen om en utflating i terrenget, og kunne fortelle at en av gårdene i området hadde klart å holde alle hestene skjult for Armfeldts hær på dette lille området, og dermed reddet dem fra å bli krigsbytte.

På toppen ventet bålkaffe, og flere benyttet sjansen til å teste utsikten fra det nye flotte 12 meter høye utsiktstårnet.

Svein Aurstad

Turleder