Adressas sjefredaktør over til industrien

Adresseavisen skriver at hans kolleger ble informert om jobbyttet på et møte fredag morgen.

Etter drøyt to år som sjefredaktør i regionavisa flytter han til Oslo og blir administrerende direktør i nyopprettede Digital Norway - Toppindustrisenteret.

I mars i år ble det klart at Proneo var valgt som samarbeidspartner og base for Trøndelag i etableringen av et kompetansesenter for digitalisering gjennom Toppindustrisenteret.

Velger Ørin som knutepunkt Toppindustrisenteret satser med base i Verdal for å løfte det digitale nivået i Trøndelag.

Innherred kan få som egen filial av et toppindustrisenter Styreleder Walter Qvam ga et oppsiktsvekkende tilbud til næringslivet i området.

Ørin blir demed et regionalt knutepunkt for spredning av digital kompetanse.

Mørseth får masse ros fra konsernsjef i Adresseavisen og styreleder i Polaris Media Per Axel Koch for jobben sin i trønderhovedstaden. Selv sier Tor Olav Mørseth til egen avis at det ikke er lett å forlate mediebransjen, men at dette var en unik mulighet.