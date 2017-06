Advarer mot useriøse selgere

Ved inngangen til vømmølhelga går Verdal Kabel-TV ut med informasjon til sine kunder via Facebook-siden sin.

– Vi er blitt gjort oppmerksom på at selgere til en av våre konkurrenter i Verdal skal ha sagt at VKTV vil øke prisene betraktelig i fremtiden, og at vi blir en mye dyrere løsning enn hva de kan tilby. Dette stemmer overhodet ikke. Vi har ingen planer om store prisendringer, fremhever daglig leder i Verdal Kabel-TV, Torodd Formo.

Ifølge ham har de kontaktet det gjeldende selskapet og gitt beskjed om at å spre usannheter om VKTV ikke er greit.

– Skulle du bli kontaktet av en selger som tilfeldigvis har mye info om Verdal Kabel-TV, så ta kontakt med oss for å sjekke om opplysningene stemmer, oppfordrer Torodd Formo.