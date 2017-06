Langt bedre tider i Verdals arbeidsmarked

Det betyr at det ved utgangen av mai var 215 helt ledige i Verdal, 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I Levanger var det 228 helt ledige, 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er så å si likt med samme tid i fjor.

Utviklingen gjør at Verdal nå ikke lenger er blant kommunene i fylket med aller høyest ledighet.

82 personer er på tiltak i Verdal, og 77 i Levanger. Dette er ikke den store forskjellen fra mai 2016, fem flere i Verdal og fire færre i Levanger.

Antall ledige stillinger er også langt høyere enn på samme tid i fjor, både for Verdal og Levangers del. Tilgangen på stillinger i Verdal i mai i år var 58, og i Levanger 87. Dette er rundt tjue flere per virkedag i begge kommuner sammenliknet med for ett år siden.