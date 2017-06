Nominert til pris for godt arbeidsmiljø

IA står for inkluderende arbeidsliv, og årets utgave av Stiklestadkonferansen kommende uke har spesiell fokus på arbeidsmiljø.

Nok en gang er konferansen fulltegnet med deltakere både fra det offentlige og private virksomheter. Det er faktisk venteliste for å få være med.

På konferansen kåres det hvert år «Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag». Sju forslag kom inn, og blant dem er tre nominert til prisen. En av dem er Momarka barnehage i Levanger .

Om dem heter det at: «Barnehagen har over tid hatt et langsiktig og systematisk arbeid for å nå målene sine. De har et godt forankret partssamarbeid og jobbet med prosess over tid. Virksomheten jobber aktivt med alle tre delmål i IA-avtalen og definerer arbeidsmiljøutvikling som en prioritert og kontinuerlig prosess. De har vært opptatt av å jobbe smart og valgt å styre ressursene mot helsefremming istedenfor reparerende tiltak.»

Stiklestadkonferansen arrangeres av Navs arbeidslivssenter, og er et samlingssted for over 250 nordtrønderske ledere, tillitsvalgte og verneombud.