Populær planteloppis

Mange kom innom da Levanger hagelag arrangerte planteloppemarked og hagevandring i Staupslia.

Sommerblomster, urter, stauder, stueplanter og brukte blomsterpotter skiftet eiere. Kunnskap og erfaring om planter og hage ble også utvekslet i løpet av de vel tre timene markedet varte.

Astrid S. og Jostein Hammer stilte sin innholdsrike hage til disposisjon for besøkende. Mange ble inspirert, og kunne i etterkant kjøpe fristende stauder for en rimelig penge. Nystekte vafler, saft og kaffe var også tilgjengelig. Små og store fra nær og fjern hygget seg, selv om sola ikke skinte. Mye arbeid er lagt ned av styret i Levanger hagelag i forkant av arrangementet. Men, resultatet ble stor trivsel og et verdifullt tilskudd til lagskassen.