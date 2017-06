Hele vømmølfesten ble evakuert

Litt over klokken 23 fredag kveld, under vømmølfesten på utestedet Talia i Verdal, måtte hele lokalet evakueres etter at noen tømte et brannslukningsapparat.

Fredagsfesten etter vømmølbingoen er en av de godt besøkte kveldene, og anslagsvis 350 mennesker skal ha vært der inne. Brann og politi kom til stedet, og vifter ble satt ut.

Bare farlig i store mengder

Brannslukningsapparat består av mange små pulverkorn som ved bruk på brann gir en stor overflate som binder opp frigjort varme. Pulveret skal ifølge helsenorge.no ikke være veldig farlig å få i seg i mindre omfang, men kan virke irriterende og uttørkende på slimhinner, luftveger og mage-tarmsystemet. Store menger kan riktignok være farlig, og kan gi lungeødem (vann i lungene), pustebesvær og oksygenmangel.

Ønsker tips

- Vi har vært på stedet og gjort undersøkelser, men vi ønsker fortsatt opplysninger fra folk som måtte sitte inne med informasjon om det som skjedde, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i politiet i Nord-Trøndelag til Innherred.no.

Lokalet måtte også vaskes etterpå, men Talia tok sikte på å få inn gjestene igjen etter midnatt.

- Vi får håpe det går greit med festen videre, sier Mollan.

Tidligere på kvelden var det flott stemning på Talia.