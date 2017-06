Måtte slukke brann i grillsøppeldunk

Like over klokka tre lørdag ettermiddag ble det meldt om røykutvikling i en søppeldunk ved Verdalsbrua på E6. Det viste seg å være søppeldunk for kasting av engangsgriller.

Politiet dro til stedet og slukket brannen selv, før brannvesenet sikret at alt var i orden.

Ungdommer ved jernbanelinja

I fire-tida lørdag melder politiet at man har fått flere meldinger om ungdommer som oppholder seg nært toglinja på jerbanestasjonen i Verdal. Det henstilles til å være oppmerksomme på faren.

Urinerte på offentlig sted

En mann i 20-årene fra Verdal anmeldes for urinering på offentlig sted, melder politiet på Twitter like over klokka fem lørdag.