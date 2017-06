Folk og arrangør får skryt etter festen

– De som som gikk natta sier at det har gått veldig godt for seg. Det har vært et bra samarbeid mellom arrangør, kommune og politiet, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i politiet i Nord-Trøndelag.

Verdal. Over 5-tusen gjester på Vømmølfesten i Folkeparken. Ingen oppdrag for oss. Ansvarlig alkoholhåndtering. Sånt liker vi! #vømmøl — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) June 4, 2017

Ingen ble ifølge ham anmeldt for forhold knyttet til festen i parken. 5000 personer skal ifølge politiet ha vært på festen.

– Det har vært noen hendelser på Verdal, men arrangemtet har gått veldig bra, sier han.

Politiet måtte like før klokka fire natt til søndag rykke ut til en leilighet på Garpa, der to personer skal ha fått lettere skader etter å ha blitt knivstukket.