Trafikkulykke på Nossum i Levanger

Politiet melder like over klokka halv ett søndag ettermiddag om et trafikkuhell på E6 i Levanger. Ulykken skal ha skjedd i Nossumkrysset, og to biler er involvert.

– Vi er på stedet, og det er en person i hver bil. De er sjekket av helse, og begge to er uskadd. Det er mindre materielle skader på bilene, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i politiet i Nord-Trøndelag.

– Er det trafikale problemer?

– Siden det er i krysset, er det nok litt trafikale problemer. Men vi antar at det ordner seg ganske snart, sier Sagen.