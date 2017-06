Hevder POD stoppet karrieren til Geir Ove Heir

Geir Ove Heir fra Levanger hadde vært politimester i Salten politidistrikt siden 2008 da han sluttet i etaten i fjor, etter 36 år som politimann. Han søkte den nye stillingen som politimester i Nordland i fjor da politietaten ble redusert fra 27 til 12 distrikter, men fikk ikke jobben. Tidligere ordfører i Bodø, Ole-Henrik Hjartøy, hevder i dagens VG , at det ikke skyldtes den offisielle årsaken – mangel på mastergrad – men tvert imot at Heir ble straffet av Politidirektoratet fordi han støttet Bodø i samlokaliseringsdebatten for nødmeldingssentral. POD var imot lokalisering i Bodø, ifølge VG.

- Jeg er rimelig sikker på at politimester Geir Ove Heirs videre karriere i politiet stoppet opp på grunn av at han gikk inn for samlokaliseringen i Bodø. Det er derfor et stort paradoks at dette trolig ble avgjørende for hans fremtid som politimester. Han viste framsynthet og samfunnsansvar, sier tidligere Høyre-ordfører Ole-Henrik Hjartøy til VG mandag.

- Vanskelig å kommentere

POD begrunnet imidlertid at Heir ikke ble politimester med mangelen på mastergrad. Heir sier til VG at han søkte på den nye jobben som en naturlig fortsettelse av karrieren.

- Begrunnelsen fra ledelsen i POD hvorfor jeg ikke ble vurdert, var at jeg ikke hadde en mastergrad. Jeg synes derfor det blir vanskelig å kommentere ordførerens begrunnelse for hvorfor jeg ikke ble vurdert skikket til denne stillingen, sier Heir.

I stedet for å bli Nordlands nye politimester, er Heir i dag daglig leder for Remote Tower Center i Avinor Flysikring i Bodø.

Humlegård svarer

Politidirektør Odd Reidar Humlegård svarer VG blant annet via politi.no , og sier i en uttalelse følgende om Bodø-lokaliseringen av nødetater:

- I 2014 var daværende politimester i Salten, engasjert i arbeidet for å etablere felles nødmeldesentral med alle tre nødetatene lokalisert i Bodø. På dette tidspunktet ventet vi imidlertid på Stortingets beslutning om antall politidistrikt og hvor de geografiske grensene skulle gå. Det var heller ikke bestemt at POD skulle tillegges oppgaven med å beslutte hovedsete, og dermed hvor operasjonssentralene skulle ligge i de nye distriktene.

Humlegård sier også at det er feil at POD ønsket å blokkere samlokalisering i Bodø.

Om Heir og kravet om masterutdanning, skriver Humlegård i en epost til VG:

- Når det gjelder kvalifikasjonskravene til nye politimestre kan jeg bare gjenta det vi har sagt mange ganger før. Vi gikk fra 27 til 12 politimestre, og mente at det er rimelig å kreve master for personer som skal sitte i tunge lederposisjoner.