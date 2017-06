Skygget de voksne på jobb

Jeg bestemte meg for å besøke noen av elevene, for å høre litt om deres opplevelse av en slik dag.

«Det er veldig artig og nyttig med en slik dag», sier Malin Olsson og Mari Eikrem som har valgt å være med Hilde Storø til Espira barnehage. Jentene har deltatt på morgenstund, og etterpå tegnet sammen med barna. Jentene ble fort populære og noen sangglade barn stemte i «God morgen alle sammen», ute i regnet, da jeg besøkte dem. Aria, Hannah, Petter, Nicklas og Natalie, som gikk i barnehagen, kunne fortelle at de kunne bokstaver og tall og noen hadde lært seg å lese. For det meste tilbrakte jentene dagen ute i lek med barna.

–Det er ikke utenkelig å jobbe i barnehage i fremtiden, forteller de.

Hensikten med jobbskyggedag er å gi elevene et første møte med arbeidslivet, i form av at de skygger en de kjenner gjennom en vanlig arbeidsdag. For å kunne gi elevene denne muligheten er vi prisgitt at foresatte eller andre bekjente er behjelpelig på en slik dag. Heldigvis er foresatte og andre bekjente positive til denne ordningen.

Var med på Normilk

Oscar Wekre Hjulstad ble med pappa på jobb. Bård Hjulstad er en av 27 ansatte på Normilk, Han har blant annet ansvar for miljø. Oscar synes det var fint å ha en jobbskyggedag, for å lære litt, se og finne ut av ting og synes det var flott å se hva pappa gjør på jobb. Bård forteller at han er stolt over å jobbe på Normilk, som produserer tørrmelk til næringsmiddel industrien i Norge. Det er en god arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø. I fabrikken er det strenge krav til HMS og Oscar og Bård hadde egnet bekledning og sko, for å være i fabrikken. Der er det store sekker og paller, og det er støy i visse avdelinger.

Tilbrakte dagen i sportsbutikk

Eirik Vinje Rygg var med mamma Solvor Vinje Rygg, til Intersport Gigant. Erik har vært innom butikken flere ganger, men i dag fikk han faktisk et større innblikk i hva jobben som butikkmedarbeider går ut på. Det er ganske allsidig å jobbe i en sportsbutikk, og både været og årstidene påvirker hva de ansatte har av arbeidsoppgaver, forteller Solvor. Solvor har jobbet i sportsbutikken (Floan Sport) siden 1994. Hun forteller at hun trives godt og det er et godt og stabilt arbeidsmiljø, i tillegg får hun god trim.

Skritt-telleren registrerer at hun går mellom 4-6 km på en arbeidsdag. Da jeg kom på besøk var Erik i full sving med å henge opp fiskeutstyr. En hel vegg med fiskesluker, kroker og fiskeutstyr, ble grundig gjennomgått og priset på nytt av Eirik. Han jobbet raskt og effektivt mens jeg var på besøk, og synes arbeidsoppgavene ikke var så vanskelige. Han printet ut nye priser og gikk frem og tilbake og ordnet med varer. Han synes jobbskyggedagen er som en fridag, men liker å være med å hjelpe til og jobbskyggedagen bidrar til at han er en del av samfunnet og kan hjelpe til. For å teste spurte jeg om han kunne finne en abborsluk til meg og det fant han fort! I tillegg lærte både Eirk og jeg at det finnes fiskebriller, som gjør at man kan se bedre gjennom vannflaten. Det hadde vi ikke hørt om før.

Jobbskygging er forankret i faget utdanningsvalg, som skal bidra til at elevene blir bevisst egne interesser, samt gjøre seg kjent med fremtidige muligheter i utdannings- og arbeidsliv. I 8. trinn har vi gjort oss litt kjent med hva som finnes av lokalt næringsliv, og elevene har holdt presentasjoner om lokale bedrifter og yrker. En praktisk jobbskyggedag gir elevene muligheten til å utforske litt mer.

Onkel ordfører med mange møter

Ine Rønning Svarva valgte å bli med sin onkel, ordfører Robert Svarva på jobb. Da jeg besøkte dem på Rådhuset hadde de akkurat vært med på et møte. En av sakene som ble diskutert var skjenkebevilgningssaker. Det viste seg å være mange møter for en ordfører. Ine synes det er artig med jobbskyggedag. Det er artigere enn å sitte på skolen. Jeg får se litt hva det vil si å være ordfører. Ine forteller at hun visste litt om hva jobben gikk ut på, men hun hadde lyst til å finne ut litt mer. Hva er egentlig den viktigste jobben til en ordfører? Robert forteller at han har mange oppgaver og deltar på mange møter. Men den kontinuerlige jobben med å jobbe for at innbyggerne i Levanger kommune skal ha det bra, er det som er viktigst.

Hva tenker ordføreren om å ha med Ine på jobbskygging? Ordføreren synes det er positivt at ungdommen er nysgjerrig og vil finne ut litt om forskjellige yrker og arbeidsplasser, så det er fint å ha med Ine på jobb. Han forteller at han selv hadde arbeidsuke som skogplanter, da han gikk på ungdomsskolen. Ine visste at jobben som ordfører innebar mange møter, og særlig onsdag var en dag med mange møter, kunne de fortelle, før de hastet inn i et nytt møte.

På innovative Minoko

Jomar By Brant, hadde valgt å være på Minoko. Han hadde hørt om bedriften og tilfeldigvis spurt Audun Sneve om å få bli med han på jobb. Minoko er bare en av flere bedrifter som stiller seg positiv til å ta imot skoleelever på jobbskyggedag og hospiteringsdager.

–Dersom vi har anledning, sier vi ja, sa Hågen Lynum, daglig leder i MINIOKO. Både Jomar og jeg fikk en grundig orientering om bedriften og fikk se noen av produktene de hadde jobbet med. Minoko jobber med ideutvikling, design, produktutvikling og konstruksjon, blant annet i plast. De har i samarbeid med andre utviklet hjelpemidler for eldre, blant annet trapperullator. I tillegg fortalte Hågen om flere prosjekter de hadde jobbet med, blant annet: overvåkingsutstyr til off-shore industrien, såpedispensere, panteautomater, Jets vakuum toalett, og Gigseat. Emilie Saure Hagen, som var industridegner hadde satt Jomar i sving med 3D- design på avanserte tegneprogram. Slike skulle vi hatt på skolen, ble Jomar og jeg enige om.

Tre viktige faktorer

Jobbskyggedag gir elevene nyttig erfaring med, og kunnskap om utvalgte yrker og arbeidsplasser, i tillegg til andre mer generelle forhold i arbeidslivet.

Pål Sverre Fikse rådgiver i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, fremhever spesielt tre faktorer som er viktige med Jobbskygging:

Ungdom som blir bevisste de ulike mulighetene som finnes innen utdanning og arbeidsliv, har større sjanse til å velge riktig

Ungdom må kjenne til arbeidsmuligheter i eget lokalmiljø for å kunne vende tilbake hvis de har utdannet seg andre steder

Ungdom er en viktig framtidig arbeidskraft som arbeids- og næringsliv bør møte tidlig

For meg ble det lærerikt å besøke noen av bedriftene og elevene denne dagen. 58 elever i 8. trinn, har i løpet av dagen gjennomført jobbskyggedag. De har samlet sett fått et bredt innblikk i flere yrker og bedrifter og skal dele sine erfaringer når de kommer tilbake på skolen. Det blir spennende å høre hva de alle har opplevd. Takk til alle som tar imot elever på slike dager.

Inger Sætre

Lærer i utdanningsvalg og karriereveileder Skogn BU