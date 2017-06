I høst håper han å slå Goldberger i VM

Anders Bechmann fra Skogn har siden 2011 bodd i Drammen og senere Skotselv i Buskerud, i umiddelbar nærhet til blant annet skihoppingsanlegget i Vikersund. Det passer utmerket for skogningen, som selv er hoppfrelst så det holder etter en barndom på Skogn med hoppbakkene i Torsbustaden like ved.

–Jeg hopper ennå.1. mai startet vi plasthoppsesongen, og det er en lang sesong. Jeg sitter i styret i en stiftelse som driver fire bakker i Drammen, som går opp til K74. Vi drifter anlegget på dugnad og holder det i gang, sier Bechmann på telefon fra trenertribunen i Gjerpenkollen.

Vil slå Goldberger

I mars tok han turen hjem til Skogn og Torsbustaden for å delta i hopp-NM for veteraner på hjemmebane. Det endte med to gull og et sølv i bakken hvor han omtrent vokste opp som ung Skogn IL-hopper.

–Det var artig å hoppe der igjen. Det var omtrent 20 år siden sist, så det er usikkert om jeg hadde noen fordel av hjemmebane, sier han og ler.

Nå ligger han i trening for neste NM på plast 24. juni. Deretter venter sommer-VM for veteraner i Romania som årets største mål i september. Da er målet og drømmen å sikre seg en ny internasjonal pallplass.

–Jeg skal være veldig fornøyd dersom jeg havner på pallen. Vi har noen svært gode veteraner i blant annet Andreas Goldberger og Bruno Reuteler, som er tidligere verdenscuphoppere, så jeg konkurrerer i en veldig hard klasse, sier han.

Selv har han to VM-sølv som veteran, og drømmen er stadig å sikre seg et gull til peishylla.

–Jeg holder på så lenge helsa og beina holder, sier Bechmann.

Trives i heisbransjen

Bechmann vokste opp i boligfeltet Holåsen på Skogn med en søster og en yngre bror, hvor han gikk barne- og ungdomsskolen, før han tok videregående skole på Levanger og senere ble heismontør.

De siste 18 årene har han jobbet som heismontør for Schindler Heis, først hjemme i Trøndelag og så i Buskerud da han fikk muligheten til å skifte region og samtidig beholde arbeidsgiveren, da kjærligheten lokket ham til Østlandet.

I dag har han samboer og ei jente på fire år, samt fire bonusbarn, og forblir nok østlending.

–Jeg trives veldig godt her og i jobben, og blir nok værende her til jeg blir pensjonist. En bør drive med det en er god på, og jeg har lett tilgang til aktivitetene mine her i området, sier han.

Hva savner du mest fra Skogn?

–Kompiser og folket generelt. Vi trøndere har en egen væremåte, og vi er rundere i kantene enn folk her på Østlandet. De kan man alltids savne, men det finnes jo en del trøndere her i området også.

Hva savner du minst?

–Det må være bøgdasladderet. Det unngår vi her, fordi det er større forhold og folk bryr seg mindre om hva naboen driver på med. Det er nok mer utbredt på små plasser i Trøndelag.

Hvordan holder du deg oppdatert på hjemplassen?

–Facebook er en fin ting, og jeg leser en del nettaviser og lokalavisa. Og jeg har fortsatt faren min og broren min på Skogn og Levanger, så en får jo en del oppdateringer.

Hva er ditt beste minne fra Skogn?

–Det er det å ha så mange venner rundt seg på en vennlig, liten og grei plass som Skogn. Vi fikk gjøre mange sprell sammen.

Hva skal til for at du flytter hjem?

–Det skjer nok ikke, siden barna bor her. Hensynet til dem holder meg nok her også framover.