Levangsduo tar over frisørsalong i Stjørdal

Det er Bladet - lokalavisa for Malvik og Stjørdal - som skriver om eierskiftet i frisørsalongen på Torggården i Kjøpmannsgata i Stjørdal.

Har jobbet der

Kjersti Reinaas (29), opprinnelig fra Åsen, og Malin Caroline Langva (23), opprinnelig fra Markabygda, tar over for to litt mer voksne damer. Reinaas og Langva er riktignok ikke nye i salongen. Sistnevnte har allerede vært der i fem-seks år etter å ha startet som lærling, mens Reinaas har vært der i to år.

Tidligere på Betty Blue

Hun har tidligere jobbet som frisør blant annet på Betty Blue i Verdal, på Steinkjer og i hovedstaden mens hun tok utdanning som makeup-artist.

– Vi er godt innkjørt med kundemassen vi allerede har i Stjørdal og trives godt her. Vi klipper kvinner og menn i alle aldre, og tar gjerne i mot nye folk på kundelista, sier Kjersti Reinaas til Bladet.

Sprekinger

Nå bor hun med familie på Lånke, mens Malin Caroline Langva har gjort hommelviking av seg. Pendlerturene gjør hun ifølge Bladet til og med på beina rett som det er!