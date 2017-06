Våryre damer i huset?

Nydelige Arya kom til oss nylig for å bli kastrert.

Arya er en rasekatt av rasen hellig birma. Hun skal ikke brukes i videre oppdrett, og da er den beste løsningen for katt og eier at hun blir kastrert. Det er en myte at hunnkatten bør ha et kull før den kasteres, dette finnes det ingen gode grunner for.

Arya blir først helsesjekket av dyrlege for å kontrollere at hun er frisk, og tåler en narkose og operasjon. Deretter blir hun veid. Hun er en liten katt, og veier bare 2,5kg. Så beregner dyrlegen medisineringen ut fra vekta, og Arya får til sin store forskrekkelse et stikk i låret.

Sjekker ut området

Deretter vandrer hun rundt på undersøkelsesrommet og sjekker ut både bokhyller og skrivepult før hun sovner. Når hun har sovnet blir hun lagt på en matte med varme i for å unngå at hun blir kald under inngrepet, dette er spesielt viktig på katter som kan gå ned så mye som 3-5 grader i kroppstemperatur mens de ligger i narkose.

Arya får en veneflon i blodåra for at vi skal kunne gi væske intravenøst under operasjonen. Det gjøres også for å ha tilgang til akuttbehandling hvis dette skulle bli nødvendig (noe som heldigvis sjelden er tilfellet).

Gjøres klar for kastrering

Deretter blir buken barbert, vasket, desinfisert og vi legger lokalbedøvelse i snittlinja. Inngrepet foregår inne på en egen operasjonssal for å holde omgivelsene så sterile som mulig. Her ligger katten også på en egen varmematte, hun får oksygen under hele behandlingen, og er koblet til et overvåkningsapparat som følger med både på hjerte- og lungefunksjonen.

Den riktige betegnelsen av inngrepet er kastrering (selv om mange «fra gammelt av» kaller det sterilisering). Kattens eggstokker og eventuelt livmor blir fjernet. Bukveggen/såret lukkes i flere lag med tråd som forsvinner av seg selv, men ytterst i huden vil det sitte et par sting som vi fjerner på sårkontrollen etter 2 dager.

Dyrepleier passer på

Underveis i operasjonen har dyrlegen med seg en dyrepleier som overvåker narkosen og passer på at alt står bra til med Arya. Dyrepleier passer også på katten etter inngrepet, mens den ligger til oppvåkning i et eget oppstallingsrom for katt.

I løpet av et par timer er Arya på bena igjen, litt omtåket men i fin form. Hun kan reise hjem samme dag som inngrepet. Når eier kommer for å hente får man med seg smertestillende til dagene som kommer, informasjon om tiden etter inngrepet og generelt om kattehold, i tillegg til fôrprøver og eventuelt resept på ormekur. Mange katter blir id-merket og får vaksine i forbindelse med kastreringen, dette er selvsagt noe som alle dyreklinikker anbefaler på det sterkeste. Arya var allerede vaksinert og id-merket.

Etter to dager kommer Arya tilbake for kontroll. Hun er i fin form, og såret har grodd fint slik at vi kan fjerne de to stingene som sitter i huden.

Mest fordeler med å kastrere

Det er (nesten) bare fordeler med å kastrere hunnkatten. En ukastrert hunnkatt får løpetid, og siden den ikke blør som en hund gjør er det vanskelig å følge med, og det kan raskt bli mange kattunger.

Noen velger å gi katten p-piller, men dette er ingen god langsiktig løsning for katten. P-piller øker risikoen for jursvulster og livmorbetennelse, og katten kan også kaste opp pillen eller spytte den ut når du ikke ser, med en uønsket drektighet som resultat.

Følg med på vektutviklingen

Den eneste negative effekten av kastreringen er økt risiko for overvekt. Kjønnshormonene bidrar til å regulere kattens appetitt og stoffskifte. Konsekvensen av å fjerne disse kan bli en tykk pus, med de negative følger det fører med seg. Det er derfor viktig at du som eier følger med vektutviklingen etter kastreringen, og regulerer fôringen etter dette. Dette kan man få hjelp til på dyreklinikken hvis man er usikker.

En katt forventes å leve i gjennomsnitt 10-15 år, og det er en god investering å få den kastrert. Dette både for kattens helse og for å minske antallet uønskede katter.

Med ønske om en nydelig vår uten frustrert jamring og mas!

Ingrid Ingvaldsen

Dyrlege ved Smådyrklinikken Inn-Trøndelag