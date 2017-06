Veteraner på innholdsrik tur

Turen fant sted onsdag 10. mai. Vandringen gikk langs Borgenfjorden over Næssberget og tilbake til Muustrøparken ved sentrum. For det meste gikk vi på stier i skogen. Det var kaldt i lufta, men oppholdsvær. Nils Undersåker var ansvarlig for planlegging, organisering og ledelse av turen.

Første bru over sundet

Takket være dyktige personer med stor lokalkunnskap fikk turdeltakerne innsikt i næringsvirksomhet og leveforhold i Inderøy i tidligere tider. Per Sakshaug ga oss et historisk tilbakeblikk med fokus på områdene ved Straumen. Først på 1860-tallet ble det bygd ei bru over sundet. Tidligere måtte de som skulle over til den andre siden, benytte ferje. Først ble det bygd ei trebru. Pillarene måtte skiftes hvert år fordi de ble spist på av pelemark.

Tidevannsmølle

Et av høydepunktene på rundturen, var området ved innløpet til Borgenfjorden der Straumens tidevannsmølle sto på slutten av 1800-tallet. Tidevanns-strømmen mellom Trondheimsfjorden og Borgenfjorden er den nest største tidevanns-strømmen i Norge etter Saltstraumen. Arkitekt Johan Martin Helgesen, som bodde i Inderøy på slutten av 1800-tallet, mente at det måtte gå an å nyttiggjøre seg kreftene i de store vannmassene som strømmet gjennom sundet fire ganger i døgnet. Først ble det bygd et sagbruk som skulle utnytte kreftene i tidevanns-strømmen. Dette prosjektet var ikke helt vellykket. Senere ble Straumen tidevannsmølle bygd. Mølla ble satt i drift i 1885. Her ble korn malt til mel i sju år fram til 1892. Møllebygningen ved Straumen hadde to etasjer og ruvet i landskapet.

Stoppet av flo og fjære

I annen etasje var det tre kverner som fikk si kraft fra et vasshjul som utnyttet energien i tidevanns-strømmen. Fordi det var store variasjoner i flo og fjære, kunne vasshjulet heves og senkes slik at kreftene i tidevanns-strømmen kunne utnyttes maksimalt. Kvernsteinene måtte hele tiden dreie seg den samme veien, så man måtte «gire om» når strømmen snudde. I overgangene mellom flo og fjære var det liten bevegelse i vannet. Da var det ikke mulig å bruke kverna. Kverna var i drift 4-5 timer to ganger i døgnet. Det eneste som er igjen av kverna i dag, er murene som var fundamentet for vasshjulet og en liten original bit av en av kvernsteinene.

Flott turområde

Store deler av turen gikk gjennom flotte naturområder, både gjennom en frodig lauvskog med vårblomster, langs bergskrenter, i fjæreområder og områder i tilknytning til dyrket mark. Her fikk vi lære om fenomener i naturen. Vi fant sportegn etter ekorn og andre dyr. Fokuset ble også rettet mot vårplantene og deres biologi. Blåveis, kvitveis og andre vårplanter er tilpasset de spesielle miljøforholdene i skogen om våren. De utnytter lyset som kommer helt ned i skogbunnen før lauvet springer ut. Vårplantene gjør unna det meste av sin livssyklus i løpet av våren og forsommeren.

Gamle husmannsplasser

Nils Undersåker fortalte at det opprinnelig var mye barskog i de områdene av Inderøy som vender mot Borgenfjorden, men at denne skogen ble hogd for å brukes til ved i kalkovnene. Etterpå vokste det opp lauvskog.

Nils Undersåker viste oss gamle husmannsplasser. Han hadde lest bygdeboka for Inderøy og kunne fortelle oss historier om husmennene, deres liv, virke og skjebner.

Vi fikk også høre om hvordan arbeidet på gården foregikk, og hvilke roller bonden sjøl og husmennene hadde når de skulle gjennomføre gårdsarbeid for eksempel i slåttonna.

Kalkrike berg

På Inderøy er det kalkrike bergarter. Dette er en naturressurs som ble utnyttet i tidligere tider. Vi passerte vi kalkrike berg der det ble tatt ut kalkstein i tidligere tider. Kalksteinen ble brutt ut fra fjellet og fraktet til kalkverket. På kalkverket ble kalksteinen brent ved høy temperatur i to kalkovner. Det ferdige produktet, brent kalk, ble fraktet i vogner som gikk på skinner ned til stedet der det skulle utskipes. Vognene ble trukket av hester. Etter at den brente kalken var lesset av, ble det lesset på kull slik at vognene ikke gikk tomme tilbake til kalkverket. Arbeid med kalkstein og kalk var en binæring på mange gårder på Inderøy.

Ved brenningen av kalksteinen blir kalciumkarbonat omdannet til kalciumoksid, brent kalk, også kalt ulesket kalk. Ved tilsetting av vann blir ulesket kalk omdannet til lesket kalk som kan brukes i mørtel, som bindemiddel ved bygging av murer.

Siste post Muustrøparken

Etter å ha passert et utsiktspunkt med storslagen utsikt over kulturlandskapet, kom vi til siste post på programmet, Muustrøparken.

Her ventet Per Vatn, som ga oss informasjon om parken. Per har sammen med kunstneren Nils Aas har vært med på å etablere og utvikle dette området. Vi fikk vite hvordan Muustrøparken ble finansiert og etablert.

Mange av kunstverkene i parken er utviklet og utformet av Nils Aas. Per Vatn hadde førstehånds kjennskap til historien bak skulpturene og kunstverkene i parken. Fokuset ble også rettet mot hvordan parken er tilrettelagt for ulike typer aktivitet, blant annet for barn. Konserter og forestillinger blir hvert år framført fra en scene med publikum i amfiet. Langs elva som renner gjennom parken, var det i tidligere tider sagbruk, kvernbruk og kraftverk.

På veien tilbake til parkeringsplassen fikk vi orientering av Per Vatn og Nils Undersåker om Straumen i historisk perspektiv.

Bjørg Rindal

Turleder