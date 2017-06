Vil sette igang med bygdebok for Ulvilla

Verdal kommunes bygdeboknemnd ønsker å sette i gang et arbeid for å få utgitt bygdebok for Ulvilla i serien «Heimer og folk» og inviterer bygdefolket til møte på Ulvilla samfunnshus onsdag 7. juni.

– For en rekke av grendene i kommunen er det utgitt bøker i serien «Heimer og folk», og flere andre prosjekter er godt i gang og snart klare for utgivelse, sier bygdeboknemndas leder, Marit Ness.

– Vi vet at det i Ulvilla er samlet en del stoff, men vi har foreløpig ikke kommet i gang med systematisert arbeid. Det håper vi at onsdagens møte skal gi grunnlag for, sier lederen og ønsker alle i Ulvilla velkommen til samfunnshuset.