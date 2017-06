Kritisk for voldsskadet 24-åring

Lensmann i Verdal, Knut Olav Røstad, skriver i en pressemelding at politiet har vært i kontakt med behandlende lege, og blitt orientert om at tilstanden til mannen som ble utsatt for vold på Ørmelen natt til torsdag er kritisk.

Vil ikke gå inn på skader

Han ble overført til St. Olavs hospital da det viste seg at skadene var svært alvorlige.

– Vi ønsker ikke å gå inn på hvilke skader han var påført, sier Knut Olav Røstad.

Det var klokken 03.22 at politiet fikk melding om ordensforstyrrelse fra en bolig på Ørmelen i Verdal. De var på stedet 35 minutter senere og fant da en 24 år gammel mann alvorlig skadet. Ambulanse var også på stedet, og det ble gitt førstehjelp før mannen ble sendt til Sykehuset Levanger i første omgang.

Leter etter gjerningsperson

I natt og i dag er det foretatt åstedsundersøkelser med kriminalteknikere.

– Gjeningspersonen(e) er ikke kjent, og politiet går bredt ut med etterforskning. Vi gjennomfører også avhør, opplyser Røstad.

Blant annet foretas det rundspørring i nabolaget.

– Etterforskningen er i en tidlig fase. Arbeidssiktelsen går foreløpig ut på straffelovens paragrafer om grov kroppsskade. Vi ønsker tips i saken, fremhever lensmann i Verdal, Knut Olav Røstad.