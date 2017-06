Ber folk flytte gjerder

Hver sommer klipper Statens vegvesen vegkantene, for å gi trafikantene god sikt. Da er det viktig at det ikke står gjerder, maskiner og rundballer i kantene, for da får ikke Statens vegvesens folk til å klippe gress og andre vekster.

– Gjengrodde vegkanter gjør det vanskeligere å se barn som sykler og går, og gir generelt dårlig sikt som kan gi trafikkfarlige situasjoner, sier byggeleder Jan Morten Boneng.

To perioder

Vegvesenet har første kantklippeperiode fra 20. mai til 30. juni, og en ny periode fra 1. august til 15. september.

– Hvert år er det folk som setter gjerdene sine helt inntil vegkantene. Grunneiere bør tenke over hvor de setter gjerdene sine, oppfordrer Boneng. De bør ikke stå nærmere vegen enn fire meter.

Sikkerhetssone

Containere, tømmer, rundballer og andre ting skal heller ikke plasseres for nært vegen. Det er livsfarlig å kjøre på slike hindre i vegkanten.

Statens vegvesen har ulike klippebredder alt etter hastigheten på vegen. Ved fartsgrenser på 50 km/t og lavere er den fire meter, fra 60-80 km/t seks meter og ved 90 km/t åtte meter. Ved gang- og sykkelveger er klippebredden to meter.

– På samme måte er sikkerhetssonen for hindre i vegkanten større jo høyere fartsgrensen er. Ved fartsgrense 70-80 km/t er den mellom fem og åtte meter, sier byggeleder Jan Morten Boneng.