Ber samferdselsministeren ta grep om umiddelbare skogntiltak

Til et skriftlig spørsmål fra Venstres André N. Skjelstad må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svare på hva han vil gjøre for jernbanekryssingen i Skogn sentrum. Spørsmålet har denne ordlyden: «Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden iverksette for å få på plass en planfri kryssløsning av jernbanen i Skogn sentrum?»

Skjelstad mener det er viktig å få fortgang i arbeidet med en planfri kryssløsning, og viser blant annet til de mange tekniske problemene med bommene, noe som han mener har ført til farlige situasjoner. Skjelstad peker også på det faktum at byggeprosjekter i området har blitt utsatt i påvente av en mer trafikksikker løsning.

– Det er viktig at arbeidet med en trafikksikker og fremtidsrettet planovergang i Skogn ikke blir utsatt for lenge og på ubestemt tid. En planfri overgang er et viktig trafikksikkerhetstiltak og et viktig utbyggingstiltak for beboere og næringsliv i Skogn. Det er derfor behov for en snarlig løsning i arbeidet med å få på plass en planfri kryssløsning av jernbanen i Skogn sentrum, skriver André N. Skjelstad i begrunnelsen for spørsmålet.

Statsråden har foreløpig ikke svart på spørsmålet. Han har seks virkedager på seg fra spørsmålet ble fremmet til å gi et skriftlig svar, ifølge Stortingets egne regler.