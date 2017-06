De er årets mest inkluderende arbeidsplass

Sist uke skrev Innherred.no om nominasjonene til årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag.

Momarka barnehage vant

Torsdag ble vinneren kåret, og det ble Momarka barnehage!

– Alle de som kjempet om å vinne holdt høyt nivå og dokumenterte at de er systematisk og strategisk i IA-arbeidet sitt, konkluderer Toril Rebbestad, som er nestleder for Navs arbeidslivssenter - de som arrangerer Stiklestadkonferansen der prisen deles ut.

Momarka barnehage ble altså til slutt plukket ut som årets beste innen inkluderende arbeidsliv. Juryen sier følgende i sin begrunnelse:

«Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2017»

Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2017 er en arbeidsplass som gjennom et helhetlig, systematisk og godt forankret partssamarbeid har oppnådd gode resultater. Virksomheten jobber kontinuerlig for å skape en inkluderingskultur der alle ansatte er med.

Prisen går til en virksomhet der IA-arbeidet er forankret i hver enkelt arbeidstaker på arbeidsplassen. Virksomheten fremstår som et fyrtårn i det å satse på et utviklingsarbeid hvor helsefremming står sentralt i arbeidet –og kan være til inspirasjon for andre på dette området.

Virksomheten tilhører en bransje hvor det tradisjonelt er svært høyt sykefravær. I denne virksomheten har de over tid hatt et særdeles lavt fravær som ikke kan være tilfeldig. Sykefraværet har vært stabilt lavt til tross for at de har gjennomført flere omstillingsprosesser og satset på rekruttering av personer med helseutfordringer! Arbeidsglede er et gjennomgående tema som en del av det holdningsskapende arbeidet og de har i mange år jobbet under mottoet: «Sammen er vi dynamitt!»