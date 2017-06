Dette syntes de om å ha en ordentlig jobb

Elevene skulle finne en jobb de kunne hospitere i, slik at de fikk et inntrykk av arbeidslivet. Vi har fått lov til å intervjue noen av disse ungdommene om hvordan de synes jobben er så langt.

Stine Løvås er 14 år, fra Levanger ungdomsskole som fikk prøve seg som Rema 1000 ansatt på Verdal. Hun hadde jobbet i nesten en time, og vi hørte hvordan det gikk.

–Hva synes du om jobben?

– Jeg synes det er bra fordi det er godt å slippe skolen, og det er gøy med praktisk arbeid, svarer Stine og ler litt.

–Hva var grunnen til at du valgte å hospitere her?

– Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å jobbe på Rema 1000 fordi det ser artig og interessant ut.

–Er dette en jobb som du kunne ha fortsatt med videre?

–Ja jeg ser for meg en slik jobb i framtiden, og jeg synes det er en bra plass å hospitere.

Nora Wigen er fra Verdalsøra ungdomsskole og er 15 år. Hun fikk hospitere hos Innherredsbakeriet i Verdal .

– Hvordan synes du det er å hospitere på Innherredsbakeriet?

– Jeg synes det er helt greit og koselig, sier hun og smiler.

– Hvilke arbeidsoppgaver har du?

– Jeg vasker litt, sjekker at det er nok kaffe, rydder og vasker bord og fyller på brus når det trengs.

– Hvorfor ønsket du å hospitere her?

– Jeg har handlet her før og synes det er koselig her. Jeg kjenner også noen som jobber her. Nora sier at hun ønsker å jobbe noe med psykologi når hun blir eldre, og helst en jobb med mennesker. Her får hun møte mange folk så det passer veldig bra.

Anette Strand er 15 år fra Verdalsøra US og prøvde seg som barnehageassistent i Reinsholm barnehage på Verdal.

– Hva er førsteinntrykket ditt som barnehageassistent ?

– Jeg syns dette virker som et spennende, lærerikt og artig yrke.

– Hvorfor valgte du å jobbe her?

– Jeg valgte å jobbe her fordi jeg ønsker å jobbe med barn når jeg blitt eldre. Broren min går på denne barnehagen som også er noe av grunnen til at jeg ville være her .

– Hvilke arbeidsoppgaver har du?

– Jeg passer på barna her og leker med de, svarer Anette.

Mia Hynne er 15 år fra Verdalsøra US, og bestemte seg for å jobbe hos Bellini gullsmed og parfymeri på Amfi på Verdal denne perioden.

– Hva var det første du tenkte da du kom hit?

– Jeg syns helt ærlig at det så veldig bra ut å jobbe her, og det virket interessant. Mia sier at mye av det hun gjør går ut på å sette priser på varer, samt å sette de fram i hyllene.

– Hvorfor valgte du å hospitere her?

– Grunnen til at jeg ville hospitere her var vel hovedsakelig fordi jeg syns det er en veldig fin butikk, og de selger mye som jeg har interesse for.

–- Er dette en jobb som du kunne tenke deg i fremtiden? – Det har jeg ikke tenkt så mye på egentlig, svarer Mia.

Julie Rødal Myhrås går på Levanger US. Hun er ei jente på 15 år med mange interesser, og en av dem er journalistikk. Nettopp derfor har hun valgt å hospitere hos Innherredsavisa.

– Hvordan er førsteinntrykket av journalist-yrket?

– Førsteinntrykket er bra, fordi det virker som et fritt yrke hvor man kan gjøre litt som man vil. De første timene her har vært interessante svarer hun og smiler.

– Hvorfor ville du hospitere hos Innherred?

– Jeg syntes det virket morsomt og lærerikt og jobbe her, fordi jeg er interessert i media.

– Ønsker du å jobbe med noe lignende i framtida?

– Ja, jeg ønsker å fortsette. Jeg har planer om å bli noe innenfor dette yrket senere, som for eksempel redaktør eller journalist.

Ikke alle ungdommer vet hva de skal bli når de blir voksne, men hospiteringen er nok en god erfaring å ta med seg. Ungdommene skal snart ut i det voksne liv og ta valg, og da er det lurt at de har et utgangspunkt i hvordan arbeidslivet fungerer.