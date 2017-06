Satte fart på rullatorene

Torsdag arrangerte Dagtilbudet og Ergo- og Fysioterapiavdelingen i Levanger kommune sitt årlige rullatorløp i Håkon den Godes gate i Levanger sentrum. Løpet ble arrangert for første gang i fjor, og ble i år fulgt opp med minst like stor entusiasme og oppmøte som i fjor.

Jann Karlsen stilte som konferansier i selvsydd dress. Han tok ansvar for oppvarming. Han hadde fokus på at hver minste kroppsdel skulle varmes opp, alt fra beina til ørene. Ordfører Svarva ble syklet opp til start av Annfrid Storvik i en sykkeltaxi. Der ble han møtt av en ivrig gjeng med rullatorløpere, som var klare til start med ham som hare i front.

- Med et ønske om et godt løp, tok Svarva rullatoren fatt og stilte som hare først i løpet. Han ble raskt tatt igjen av flere sprekinger som satte fart nedover gata. Alle som deltok fikk diplom og rose, oppsummerer Borghild Skrødal i hverdagsrehabiliteringsteamet i Levanger kommune på vegne av arrangørene.

Rullatoren er oppfunnet nettopp her i Levanger, av selveste Guttorm Grøneng i 1975. Så det er ingen tvil om at Levanger er den perfekte by for et rullatorløp.

Etter at løpet var ferdig, fikk deltakere og andre servering av kaffe og kaker av Frol Sanitetsforening. De fikk god hjelp av elever ved Levanger videregående skole, mens Levanger trekkspillklubb spilte opp.

- Dette har vært et kjempevellykket arrangement som absolutt må oppleves for alle og enhver. Her er det ingen kriterier om at gang- hjelpemiddel må være med, sier Skrødal.