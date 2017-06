Stor pågang til «Damenes aften»

«Damenes aften» går av stabelen i forbindelse med kulturuka i Levanger 11. juni.

Det har nå blitt ekstremt populært og arrangørene så tirsdag seg nødt til å lage påmelding fordi de frykter at folk må snu i døra.

Flere aktører har slått seg sammen for å lage arrangementet på Staup som består av blant annet moteshow, mat, loddsalg til inntekt for SOS-barnebyer og musikk av Hildur Norum og Marie Gausen. Det er plass til 140 personer i lokalet og 70 har allerede meldt seg på. Laila Aunet i SOS-barnebyer ber nå folk være raske til å sikre seg plass.

–Vi ser det som et luksusproblem at vi nå må varsle folk om å melde seg på, sier Aunet.

For å ikke komme til fullt hus på lørdag, ber arrangøren de som vil ha plass om å ta kontakt med klesbutikken Kriz Me Zanz eller via arrangementet på Facebook. for sikkerhets skyld

