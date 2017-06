Mannen som påtalemyndigheten har siktet etter den grove voldsutøvelsen i Verdal natt til onsdag erkjenner bare å ha vært på stedet, ikke straffskyld for det som førte til at en 24 år gammel mann ble påført livstruende skader. Torsdag ettermiddag vedtok Inntrøndelag tingrett at mannen i 30-årene skal varetektsfengsles i fire uker.

Fornærmedes tilstand fortsatt er kritisk, og at han ligger i kunstig koma på St. Olavs hospital. Han er en 24 år gammel mann.

Hun vil ikke si noe om verken funn på åstedet eller hva siktede har sagt i avhør. Ifølge Trønder-Avisa har mannen erkjent å ha vært på stedet og å ha utøvd vold, men han erkjenner ikke straffskyld for voldssiktelsen. Han skal stille seg uforstående til alvorlighetsgraden bak siktelsen.

Den siktede mannen er siktet for grov kroppsskade, og er tidligere også dømt ti ganger for vold. Blant annet mot sin tidligere samboer, i en dom fra mai i år.