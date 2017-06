Voldssiktet mann erkjenner ikke straffskyld

Mannen som påtalemyndigheten har siktet etter den grove voldsutøvelsen i Verdal natt til onsdag erkjenner bare å ha vært på stedet, ikke straffskyld for det som førte til at en 24 år gammel mann ble påført livstruende skader.

Det sier siktedes forsvarer Theo Dretvik til Trønder-Avisa torsdag ettermiddag.

Innherred har forsøkt å komme i kontakt med lensmann Knut Olav Røstad tidligere i dag, men han har ikke besvart våre henvendelser. Trønder-Avisa siterer fungerende lensmann i Verdal Anne B. Ulvin på at fornærmedes tilstand fortsatt er kritisk, og at han ligger i kunstig koma på St. Olavs hospital.

Hun vil ikke si noe om verken funn på åstedet eller hva siktede har sagt i avhør.

Når Innherred prøver å få tak i Ulvin er beskjeden fra politiets sentralbord at hun er opptatt resten av dagen.

Fengslingsmøtet på Steinkjer startet klokken 13.30 med grov kroppsskade som sakstema. Advokater i saken er Theo Dretvik, Anette Strøm Røsholdt og Steinar Wiik Sørvik.

Siktede skal ifølge Trønder-Avisa være samme mann som for bare kort tid siden ble dømt til to år i fengsel for vold mot ekssamboeren, en dom som nettopp er forkynt og dermed ikke rettskraftig ennå.