Full brygge for Knuts nyåpning

- Vi var ikke helt forberedt på at det skulle komme fullt så mange besøkende fra dag én. Så vi gikk tom for enkelte varer, men våre ansatte løste det glimrende, sier Knut Strugstad og innvilger seg dagens første matpause etter en hel dag på beina i sine nye restaurantlokaler i Sjøgata.

Fullt fra starten

Med Levangersundet og Sjøparken som nærmeste naboer, har Knut etablert seg i nye lokaler sammen med ti ansatte fra tidligere Nr. 39 og Backlund restaurant et steinkast unna i Kirkegata. Da leieavtalen utløp, flyttet han over til Brygga og tok over lokalene for å pusse opp alt og begynne på nytt.

- Jeg har storkost meg på Backlund i nært 40 år, men nå ser jeg virkelig hvor mye lysere og luftigere vi har fått det her, sier han.

Og besøkende har det vært mer enn nok av siden åpningen torsdag. Uteserveringen med sitteplasser for 60 kunder har spesielt fått kjørt seg, i tillegg til de 90 plassene innendørs.

- Det har vært mer eller mindre fullt hele tiden, helt fra formiddagen da folk ville ha kaffe og vafler. Vi har jo samtidig som åpningen vært utrolig heldige med været, som gjør det desto triveligere å komme hit ved sjøen, sier Strugstad.

Fullbooket helg

Sønnen Erik Strugstad og mangeårig Backlund-ansatt Guri Johansen har også lagt ned utallige timer i restauranten de siste ukene, og er glade for å se at restauranten fylles opp av blide folk.

- Det har vært travelt, men artig å starte opp, sier Erik.

Nå klargjør de ansatte seg for en fullspekket første åpningshelg, og bordene har vært tilnærmet fullbooket hele helgen i en god stund.

- Det blir fullt her i hele helgen. Det er tydelig at folk har et behov for Brygga. I tillegg er det spesielt å oppleve at selv mandag og tirsdag begynner å fylle seg opp med reservasjoner, på dager som ellers ikke er spesielt travle, sier Strugstad fornøyd.